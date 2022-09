Napoli-Spezia, Spalletti espulso dopo il gol di Raspadori: il motivo (Di sabato 10 settembre 2022) Salvataggio in extremis. Questa, è la frase che riassume perfettamente quanto occorso nella partita giocata questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che ha visto gli uomini di Spalletti trionfare per 1-0 sullo Spezia. A segnare il goal decisivo, è stato il neo-acquisto partenopeo Giacomo Raspadori, che ha siglato la propria marcatura personale al minuto ’89. Primo goal con la maglia azzurra per l’attaccante ex Sassuolo, che è riuscito a spezzare la prolungata resistenza degli uomini di Gotti. Sempre sulla scia dei minuti finali, “in zona Cesarini” per intenderci, le panchine di Napoli e Spezia si sono rese protagoniste di un’accesa discussione, che è costata cara sia all’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti, che al vice allenatore ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Salvataggio in extremis. Questa, è la frase che riassume perfettamente quanto occorso nella partita giocata questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona di, che ha visto gli uomini ditrionfare per 1-0 sullo. A segnare il goal decisivo, è stato il neo-acquisto partenopeo Giacomo, che ha siglato la propria marcatura personale al minuto ’89. Primo goal con la maglia azzurra per l’attaccante ex Sassuolo, che è riuscito a spezzare la prolungata resistenza degli uomini di Gotti. Sempre sulla scia dei minuti finali, “in zona Cesarini” per intenderci, le panchine disi sono rese protagoniste di un’accesa discussione, che è costata cara sia all’allenatore dei partenopei Luciano, che al vice allenatore ...

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - UltimeCalcioNa : .@sscnapoli-Spezia, super sorpresa al .@DiegoAMaradona: c’è l’ex club di Diego - tuttoatalanta : Serie A, le classifica aggiornata: Napoli in vetta con 14 punti, Spezia fermo a quota 5 -