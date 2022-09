Napoli-Spezia, scoppia la polemica: si scatena la furia dei tifosi (Di sabato 10 settembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in casa contro lo Spezia di Gotti. Il club azzurro vuole ripetere la prova di Champions. Dopo la roboante vittoria contro il Liverpool in Champions League il Napoli è sceso in campo al Maradona quest’oggi nell’anticipo della sesta giornata, ospitando lo Spezia di Gotti. Il club partenopeo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022) Ildi Luciano Spalletti è impegnato in casa contro lodi Gotti. Il club azzurro vuole ripetere la prova di Champions. Dopo la roboante vittoria contro il Liverpool in Champions League ilè sceso in campo al Maradona quest’oggi nell’anticipo della sesta giornata, ospitando lodi Gotti. Il club partenopeo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - Marcelo_SaLahov : Napoli t9der trbe7 inter lazio juve Milan W katw7el m3a spezia Chievo verona bologne Genoa sassulo ?????? - breathe1973 : @andrelapegna Ah guardi la Bundes io ero curioso di vedere se si confermava il napoli contro uno spezia che andrebb… - serieAnews_com : #NapoliSpezia, delude ancora #Ndombele. Critiche a #Spalletti per la scelta di utilizzare il centrocampo come contr… -