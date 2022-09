Napoli - Spezia : Le probabili formazioni (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli - Spezia ore 15:00 Stadio Diego Armando Maradona, diretta tv DAZN. Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni come riporta Tuttomercatoweb : Come arriva il NapoliNapoli che torna in campo dopo la grandissima vittoria contro in Liverpool in Champions, con Spalletti che dovrà esser bravo a gestire l’entusiasmo dopo una notte magica. Possibile qualche rotazione nel 4-3-3 del tecnico, che dovrà sicuramente fare a meno dell’infortunato Osimhen. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. In mediana non dovrebbero esserci variazioni, con la conferma di Anguissa, Lobotka e Zielinski. Giovanni Simeone favorito per sostituire Osimhen, con Raspadori che può avere comunque delle possibilità. Sulle corsie difficile rinunciare a Kvaratskhelia, con ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022)ore 15:00 Stadio Diego Armando Maradona, diretta tv DAZN. Ecco quali potrebbero essere lecome riporta Tuttomercatoweb : Come arriva ilche torna in campo dopo la grandissima vittoria contro in Liverpool in Champions, con Spalletti che dovrà esser bravo a gestire l’entusiasmo dopo una notte magica. Possibile qualche rotazione nel 4-3-3 del tecnico, che dovrà sicuramente fare a meno dell’infortunato Osimhen. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. In mediana non dovrebbero esserci variazioni, con la conferma di Anguissa, Lobotka e Zielinski. Giovanni Simeone favorito per sostituire Osimhen, con Raspadori che può avere comunque delle possibilità. Sulle corsie difficile rinunciare a Kvaratskhelia, con ...

