Napoli Spezia | le parole di Mister Spalletti nel postpartita

in festa per il gol di Giacomo Raspadori all'89'. Una rete che val bene un'espulsione, per ... Loviene abbattuto per la prima volta al 'Maradona' dopo una partita molto sofferta e che ...Commenta per primo Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro lo: 'Sono tre punti importanti per la classifica. Ora abbiamo due giorni per recuperare e prepararci bene alla Champions League. Lo scorso anno abbiamo perso questa partita, ...'E' mancata un po' di lucidità contro una grande squadra', dice il tecnico dello Spezia NAPOLI (ITALPRESS) - 'Ci abbiamo provato, quando si ..."Siamo alla sesta partita, dobbiamo crearci la mentalità di riuscire a poter giocare su ogni campo contro ogni avversario" Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...