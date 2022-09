Napoli-Spezia, Giuntoli: «Non dobbiamo correre il rischio di sottovalutare la partita. Ogni gara vale tre punti» (Di sabato 10 settembre 2022) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli intervistato da Dazn nel pre-partita di Napoli-Spezia. Kvara è il miglior giocatore del mese di agosto, verrà premiato a breve. «Sapevamo delle qualità di Kvara, speravamo che avesse questo impatto. È un calciatore che seguivamo da tanto, avevano richieste importanti, poi purtroppo lo scoppio della guerra ha permesso condizioni inferiori. Siamo intervenuti durante l’inverno e l’abbiamo preso» Sul rischio di sottovalutare lo Spezia dopo il Liverpool. «Il rischio di sottovalutare la partita non dobbiamo correrlo. Ogni gara vale tre punti, l’anno scorso abbiamo perso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il direttore sportivo delCristianointervistato da Dazn nel pre-di. Kvara è il miglior giocatore del mese di agosto, verrà premiato a breve. «Sapevamo delle qualità di Kvara, speravamo che avesse questo impatto. È un calciatore che seguivamo da tanto, avevano richieste importanti, poi purtroppo lo scoppio della guerra ha permesso condizioni inferiori. Siamo intervenuti durante l’inverno e l’abbiamo preso» Suldilodopo il Liverpool. «Ildilanoncorrerlo.tre, l’anno scorso abbiamo perso ...

