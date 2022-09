Napoli-Spezia | formazioni ufficiali | Ndombele e Raspadori dal 1? | Simeone fuori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per, il match che apre il programma della 6^ giornata di Serie A: squadre in campo sabato 10 settembre al ‘Maradona’, fischio d’inizio alle 15. Gli uomini di Spalletti, reduci dal 4-1 in Champions contro il Liverpool, vogliono dare seguito alla vittoria esterna contro la Lazio per passare momentaneamente in vetta alla classifica.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa,, Elmas, Politano,, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.: in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it.