Napoli-Spezia | c’è anche il Gimnasia La Plata al Maradona | il retroscena

C'è anche il Gimnasia La Plata presente allo stadio Maradona per assistere al match tra Napoli e Spezia L'ultima volta era il 1990 e l'Italia ospitava i Mondiali di calcio. Quell'Argentina era di Diego Armando Maradona così come lo era l'allora stadio San Paolo. Quel giorno, sugli spalti c'era Alejandro Ferrer, che vi è tornato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

