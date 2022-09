Napoli-Spezia alle ore 15:00, i convocati di mister Spalletti (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la vittoria per 4-1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli attende lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00, per la partita valevole per la sesta giornata di Serie A. Assente nelle fila del Napoli è senza dubbio Victor Osimhen che ha rimediato un infortunio nell’ultima gara: dagli esami strumentali è stato annunciata una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per il centravanti nigeriano si prevede uno stop di circa 40/45 giorni. Il Napoli occupa il secondo posto in classifica a quota 11 punti, alle spalle dell’Atalanta di Gasperini a 13 punti. Le scelte di Spalletti per questo match Tramite comunicato, la SSC Napoli ha rilasciato l’elenco dei convocati ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la vittoria per 4-1 contro il Liverpool in Champions League, ilattende loallo Stadio Diego Armando Maradonaore 15:00, per la partita valevole per la sesta giornata di Serie A. Assente nelle fila delè senza dubbio Victor Osimhen che ha rimediato un infortunio nell’ultima gara: dagli esami strumentali è stato annunciata una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per il centravanti nigeriano si prevede uno stop di circa 40/45 giorni. Iloccupa il secondo posto in classifica a quota 11 punti,spdell’Atalanta di Gasperini a 13 punti. Le scelte di Sptti per questo match Tramite comunicato, la SSCha rilasciato l’elenco dei...

sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - SportRepubblica : Napoli, Spalletti: 'Spezia come il Liverpool, serve una prova di livello per i tre punti' - Francereale97 : Crocevia fondamentale come detto già in conferenza da Luciano #Spalletti quello di oggi contro lo #Spezia al… - RaffoSarnataro : @AndreCardi Napoli-Spezia 3-0 Inter-Torino 2-1 Sampdoria-Milan 0-3 Atalanta-Cremonese 3-1 Bologna-Fiorentina 1-1 Le… -