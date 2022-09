Napoli-Spezia | all' 89' risolve Raspadori! Agli azzurri tre punti preziosi

(Di sabato 10 settembre 2022) Al Maradona ilriesce -con molta fatica - a sconfiggere unoordinato e compatto che resiste fino all’89°, quando Raspadori laportando la squadra azzurra momentaneamente in vetta alla classifica. Nel primo tempo la compagine di Spalletti offre un gioco sterile, non sfonda e colleziona occasioni soprattutto con Kvaratskhelia. Nella ripresa Kiwior fa tremare il Maradona (salva Rrahmani sulla linea), poi ci provano Anguissa e Zielinski, fino al gol partita di Raspadori. La partita l'ha decisa il peggiore in campo, Raspadori fino al minuto 89 sba di tutto e di più. incosistente. Spalletti, nonostante l'opaca prestazione, lo ha tenuto in campo fino alla fine ed è stato premiato: con loè arrivata la terza vittoria dopo Lazio e Liverpool e, almeno per una notte, gli ...

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - Zednekzeman81 : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. Il doppio tunnel di #kvaratskhelia vale da solo il biglietto. E pure l'abbonamento TV. Il #Napoli… - MilanNewsit : Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a 14, lo Spezia rimane con 5 punti -

batte1 - 0 (0 - 0) in uno degli anticipi della 6/a giornata del campionato di serie A. decide Raspadori al '89.Le partite di oggi Ilha battuto lodi misura al Maradona: il risultato finale è di 1 - 0, decisivo il gol del nuovo acquisto Giacomo Raspadori. Alle 18 l' Inter è in cerca di riscatto dopo le sconfitte con ...Napoli-Spezia non è stata una partita semplice per Giacomo Raspadori: scelto per sostituire l’infortunato Osimhen al centro dell’attacco, Jack si muove tanto ma viene servito poco, ed appare ancora fu ...Si è concluso il primo anticipo della sesta giornata di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Spezia. La squadra di Spalletti si è imposta per 1-0 grazie ad un gol realizzato nel ...