Napoli-Spezia 1-0 | Spalletti | “Vittoria meritata | Raspadori eccezionale”

"Se vogliamo ambire all'alta classifica, queste partite le dobbiamo. Abbiamo preparato quattro o cinque palle per buttarla dentro. Complessivamente abbiamo meritato la Vittoria dal punto di vista del gioco e della ricerca dei calciatori". Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti dopo la Vittoria di misura sullo Spezia grazie ad un gol di Raspadori. L'allenatore ai microfoni di Dazn promuove l'ex Sassuolo, schierato al posto di Simeone: "È sempre stato in partita, ha fatto una gara eccezionale. A volte non abbiamo fatto girare palla nel modo giusto e il suo lavoro si è dovuto raddoppiare. L'ho lasciato in campo, anche se i miei collaboratori mi hanno proposto la soluzione di sostituirlo". Una prova di maturità dopo la splendida ...

