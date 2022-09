Napoli - Spezia 1 - 0: Raspadori porta Spalletti al primo posto (Di sabato 10 settembre 2022) L'ha decisa il peggiore in campo, perché il calcio è sempre imprevedibile. Raspadori fino al minuto 89 non ne aveva indovinata una: era stato impalpabile, impreciso, incosistente. Spalletti avrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) L'ha decisa il peggiore in campo, perché il calcio è sempre imprevedibile.fino al minuto 89 non ne aveva indovinata una: era stato impalpabile, impreciso, incosistente.avrebbe ...

