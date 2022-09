Napoli-Spezia 1-0, Raspadori gol al fotofinish e azzurri primi (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Napoli dopo la netta vittoria in Champions League contro il Liverpool fatica non poco a superare lo Spezia, solo 1-0 nel finale. A decidere la sfida è Raspadori all’89’. Un successo che regala alla squadra di Spalletti il primo posto in classifica con 14 punti davanti all’Atalanta a 13 e in campo domani con la Cremonese. Lo Spezia resta invece fermo a 5 punti nonostante la buona prestazione. Il tecnico degli azzurri con Oshimen che ne avrà per qualche settimana, opta per il turnover e lascia inizialmente Simeone in panchina, dando spazio a Raspadori in attacco insieme a Politano e Kvaratskhelia. Ndombele in cabina di regia a centrocampo, con Anguissa ed Elmas interni. Nello Spezia terzetto difensivo composto da Ampadu, Kiwior e Nikolaou. In attacco ... Leggi su funweek (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildopo la netta vittoria in Champions League contro il Liverpool fatica non poco a superare lo, solo 1-0 nel finale. A decidere la sfida èall’89’. Un successo che regala alla squadra di Spalletti il primo posto in classifica con 14 punti davanti all’Atalanta a 13 e in campo domani con la Cremonese. Loresta invece fermo a 5 punti nonostante la buona prestazione. Il tecnico deglicon Oshimen che ne avrà per qualche settimana, opta per il turnover e lascia inizialmente Simeone in panchina, dando spazio ain attacco insieme a Politano e Kvaratskhelia. Ndombele in cabina di regia a centrocampo, con Anguissa ed Elmas interni. Nelloterzetto difensivo composto da Ampadu, Kiwior e Nikolaou. In attacco ...

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Raspadori in gol all’89°, Napoli-Spezia 1-0 - - amofiorentina : RT @OgnissFla: Un giocatore dello Spezia è per terra e i tifosi del Napoli cantano 'Devi Morire'. Poi segnano e Spalletti esulta in faccia… -