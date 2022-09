Napoli Spezia 0-0 LIVE: Dragowski risponde coi piedi ad Anguissa (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Spezia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Spezia 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Primo calcio d’angolo – Il primo corner del match è per lo Spezia, con Holm che si vede intercettare il suo traversone da Mario Rui. 6? Che giocata Kvartskhelia – Il georgiano vola sulla fascia e supera due avversari con due tunnel consecutivi. Entrano in area calcia col destro, ma il suo tiro viene respinto. 14? Occasione Napoli – Batti e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Primo calcio d’angolo – Il primo corner del match è per lo, con Holm che si vede intercettare il suo traversone da Mario Rui. 6? Che giocata Kvartskhelia – Il georgiano vola sulla fascia e supera due avversari con due tunnel consecutivi. Entrano in area calcia col destro, ma il suo tiro viene respinto. 14? Occasione– Batti e ...

sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - Ayrann9 : E o Spezia segurando o Napoli ein - FransLanda38 : Minuto 53 di Napoli - Spezia e risultato ancora sullo 0 a 0. Comunque vada Goatti si conferma un allenatore miglior… - frenkevita : @BolognaSpazio Sta di fatto che oggi lo Spezia sta a impensierire il Napoli ,quando noi se non fosse stato per l'au… -