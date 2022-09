Napoli, Spalletti furioso in conferenza stampa: si scaglia contro un giornalista (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa al termine della sfida contro vinta lo Spezia, non le ha mandate a dire. L’allenatore toscano, infatti, ha alzato i toni nei confronti del giornalista Raffaele Auriemma, accusandolo di aver diffuso la voce di un litigio con l’intero spogliatoio. Stando alle parole di Spalletti, il cronista avrebbe rivelato l’esistenza di un attrito tra il tecnico e i suoi giocatori, promettendo anche di portare dei presunti audio. Auriemma si è difeso smentendo tali accuse. Una vicenda sicuramente molto particolare, ecco il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del, Luciano, nel corso dellaal termine della sfidavinta lo Spezia, non le ha mandate a dire. L’allenatore toscano, infatti, ha alzato i toni nei confronti delRaffaele Auriemma, accusandolo di aver diffuso la voce di un litigio con l’intero spogliatoio. Stando alle parole di, il cronista avrebbe rivelato l’esistenza di un attrito tra il tecnico e i suoi giocatori, promettendo anche di portare dei presunti audio. Auriemma si è difeso smentendo tali accuse. Una vicenda sicuramente molto particolare, ecco ildell’accaduto. SportFace.

