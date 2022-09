Napoli, Raspadori: ''Il mio gol contro lo Spezia? È una delle emozioni più grandi della mia vita'' (Di sabato 10 settembre 2022) Raspadori: ''Il mio gol contro lo Spezia? È una delle emozioni più grandi della mia vita, Rifarei altre 1000 volte la scelta di venire a Napoli'' Intervistato da DAZN al termine del match, Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni che non nascondono le proprie emozioni per essere riuscito a decidere la partita con un gol regalando tre punti preziosi al Napoli. Queste le sue parole: ''Ho ancora i brividi. Sono davvero contento, dovevamo vincere a ogni costo e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. -afferma Raspadori - È una delle emozioni più grandi della mia vita, ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022): ''Il mio gollo? È unapiùmia, Rifarei altre 1000 volte la scelta di venire a'' Intervistato da DAZN al termine del match,ha rilasciato alcune dichiarazioni che non nascondono le proprieper essere riuscito a decidere la partita con un gol regalando tre punti preziosi al. Queste le sue parole: ''Ho ancora i brividi. Sono davvero contento, dovevamo vincere a ogni costo e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. -afferma- È unapiùmia, ...

anperillo : #Spalletti se l’era complicata un po’ da solo, rinunciando a #Lobotka, il perno attorno al quale la squadra gira a… - DiMarzio : #SerieA | Il @sscnapoli vince grazie a un gol di #Raspadori e #Spalletti viene espulso: cos'è successo - OptaPaolo : 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo ca… - PinoSa54 : RT @roccor28: Speriamo che sia il primo dei tantissimi gol che farà col #Napoli”?????? #Raspadori???? - vox2box : RT @claudioruss: #NapoliSpezia, ovvero 'What's the story #Raspadori' - grazie @vox2box, aspettavo solo il momento giusto. Poi Khvicha #Kvar… -