Napoli, la gioia arriva all'ultimo respiro: Raspadori gela lo Spezia

Tempo di lettura: 3 minuti

Napoli – Vittoria all'ultimo respiro per il Napoli grazie al gol all'89' di Raspadori che risolve la sfida contro lo Spezia portando gli azzurri momentaneamente in vetta alla classifica. Nel primo tempo la squadra di Spalletti preme ma non sfonda, collezionando occasioni soprattutto con Kvaratskhelia. Nella ripresa Kiwior fa tremare il Maradona, poi ci provano Anguissa e Zielinski, fino al gol partita di Raspadori. 

Partita – Al 6? magia di Kvara che parte dalla linea laterale a sinistra, si accentra saltando in tunnel prima Ampadu e poi, sempre in tunnel, Holm. Poi il georgiano cerca il tiro in porta, rimpallato da Nikolaou. Al 15? ancora l'attaccante del Napoli che calcia in porta, sugli sviluppi di una punizione, il diagonale è indirizzato ...

