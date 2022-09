Napoli, Giuntoli: «Kvara? Speravamo in questo impatto. La guerra ha cambiato le cose» (Di sabato 10 settembre 2022) L’uomo mercato del Napoli Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia impatto MOSTRUOSO – «Kvara è un giocatore che seguivamo da tanto tempo, Speravamo che avesse questo impatto sul nostro campionato. C’erano tante squadre su di lui, poi la guerra ha cambiato le cose e noi in inverno siamo intervenuti e lo abbiamo preso. Dobbiamo pensare che ogni gara vale tre punti e che lo scorso anno abbiamo perso qui contro lo Spezia. per questo, dobbiamo stare ancora più attenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) L’uomo mercato delha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo SpeziaMOSTRUOSO – «è un giocatore che seguivamo da tanto tempo,che avessesul nostro campionato. C’erano tante squadre su di lui, poi lahalee noi in inverno siamo intervenuti e lo abbiamo preso. Dobbiamo pensare che ogni gara vale tre punti e che lo scorso anno abbiamo perso qui contro lo Spezia. per, dobbiamo stare ancora più attenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

