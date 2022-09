Napoli Femminile: domani l’esordio in Coppa Italia contro il Tavagnacco (Di sabato 10 settembre 2022) Il Napoli Femminile si prepara ad inaugurare la stagione con l’esordio in Coppia Italia nel Girone C. domani alle ore 15:00, infatti, le ragazze di mister Lipoff scenderanno in campo contro il Tavagnacco. Nella sfida inaugurale a disposizione dell’allenatore ci sarà anche il nuovo acquisto Antonia Dulcic, nata il 4 febbraio del 1997 a Spalato, e reduce dalla sua prima apparizione in Champions League con la maglia dello ZNK Spalato. FOTO: Napoli Femminile, Dulcic Dulcic, terzino che può giocare su entrambe le fasce, è titolare della nazionale croata, con la quale ha disputato anche sei partite nelle recenti qualificazioni all’Europeo 2022 ed in patria lo scorso anno ha vinto il campionato nelle fila dello ZNK Spalato. Le ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Ilsi prepara ad inaugurare la stagione conin Coppianel Girone C.alle ore 15:00, infatti, le ragazze di mister Lipoff scenderanno in campoil. Nella sfida inaugurale a disposizione dell’allenatore ci sarà anche il nuovo acquisto Antonia Dulcic, nata il 4 febbraio del 1997 a Spalato, e reduce dalla sua prima apparizione in Champions League con la maglia dello ZNK Spalato. FOTO:, Dulcic Dulcic, terzino che può giocare su entrambe le fasce, è titolare della nazionale croata, con la quale ha disputato anche sei partite nelle recenti qualificazioni all’Europeo 2022 ed in patria lo scorso anno ha vinto il campionato nelle fila dello ZNK Spalato. Le ...

NapoliAddict : Napoli Femminile: domani esordio in Coppa Italia contro il Tavagnacco #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Pronto l'esordio in Coppa a Tavagnacco, convocata anche Dulcic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Pronto l'esordio in Coppa a Tavagnacco, convocata anche Dulcic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Pronto l'esordio in Coppa a Tavagnacco, convocata anche Dulcic - napolimagazine : NAPOLI FEMMINILE - Pronto l'esordio in Coppa a Tavagnacco, convocata anche Dulcic -