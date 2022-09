Napoli, ecco Perché Spalletti è stato espulso: si vendica sulla panchina dello Spezia (Di sabato 10 settembre 2022) Spalletti espulso contro lo Spezia, al gol di Raspadori il tecnico del Napoli si è fatto prendere dall’euforia, l’arbitro ha fatto il resto. Luciano Spalletti non potrà sedersi sulla panchina di San Siro in occasione di Milan-Napoli, in programma domenica 18 settembre. Il tecnico del Napoli era stato ammonito in precedenza dall‘arbitro Santoro per proteste e, dopo la rete decisiva di Raspadori, si è avvicinato alla panchina avversaria urlando tutto il suo dissenso nei confronti di qualche componente. Il tutto segnalato dal quarto uomo al direttore di gara, che ha estratto il secondo cartellino giallo all’indirizzo del tecnico per comportamento antisportivo (espulso anche il vice di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022)contro lo, al gol di Raspadori il tecnico delsi è fatto prendere dall’euforia, l’arbitro ha fatto il resto. Lucianonon potrà sedersidi San Siro in occasione di Milan-, in programma domenica 18 settembre. Il tecnico deleraammonito in precedenza dall‘arbitro Santoro per proteste e, dopo la rete decisiva di Raspadori, si è avvicinato allaavversaria urlando tutto il suo dissenso nei confronti di qualche componente. Il tutto segnalato dal quarto uomo al direttore di gara, che ha estratto il secondo cartellino giallo all’indirizzo del tecnico per comportamento antisportivo (anche il vice di ...

