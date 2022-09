Napoli | controlli della Polizia locale | multe a locali

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti: verifiche in 19 esercizi pubblici ed elevati 21 verbali. Multate per l’occupazione di suolo pubblico illecita, per la gestione non corretta dei rifiuti e per tabelle pubblicitarie non autorizzate diverse attività nella zona dei Quartieri Spagnoli e di Chiaia. In via Speranzella sorpreso unche aveva realizzato abusivamente una pedana esterna in ferro ancorata alla adiacente muratura munita di impianto elettrico di illuminazione ed individuato un venditore abusivo verbalizzato e sottoposto al sequestromerce. In Via S. Carlo verbalizzato un esercizio per esposizione agli agenti atmosferici di confezioni di acqua con conseguente sequestro e distruzione. Le attività ...