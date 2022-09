Musicisti band Bennato interrompono lite e vengono investiti (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Due Musicisti della band di Eugenio Bennato, al termine di un concerto, intervengono per interrompere una lite tra un uomo e la sua compagna e rischiano di essere investiti. E’ accaduto la scorsa notte, a Pompei (Napoli). L’uomo e la sua compagna, anche a causa delle loro urla, hanno attirato l’attenzione dei due Musicisti che avevano da poco terminato il concerto in piazza Schettini. I due hanno provato a calmarli ma la loro intromissione non è piaciuta affatto all’uomo, un 20enne del posto, che è salito a bordo della sua auto e ha tentato di investirli. I due Musicisti sono stati soccorsi dal 118, per loro solo qualche escoriazione; il giovane che è stato identificato sarà denunciato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Duedelladi Eugenio, al termine di un concerto, interper interrompere unatra un uomo e la sua compagna e rischiano di essere. E’ accaduto la scorsa notte, a Pompei (Napoli). L’uomo e la sua compagna, anche a causa delle loro urla, hanno attirato l’attenzione dei dueche avevano da poco terminato il concerto in piazza Schettini. I due hanno provato a calmarli ma la loro intromissione non è piaciuta affatto all’uomo, un 20enne del posto, che è salito a bordo della sua auto e ha tentato di investirli. I duesono stati soccorsi dal 118, per loro solo qualche escoriazione; il giovane che è stato identificato sarà denunciato. L'articolo ...

