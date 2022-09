Musica, il fenomeno Liberato incanta Milano: in 30mila all’Ippodromo (Di sabato 10 settembre 2022) Sulle note di “Guaglio” ha preso il via davanti a 30mila spettatori, l’unico concerto italiano di Liberato all’Ippodromo Snai Siro di Milano. L’artista, dopo un lungo intro Musicale, ha iniziato a cantare mantenendo segreta come sempre la sua identità, celando lui e i suoi musicisti dietro uno schermo trasparente dove sono proiettati dei giochi di luce. “Mo’ amma fà ‘o burdel”, aveva promesso Liberato sui social. E i suoi fan non sono rimasti delusi. Sul palco le hit più famose del suo primo disco, come “Nove Maggio” e “Je te voglio bene Assaje”. Ma anche i brani del suo ultimo album “Liberato II”, sei inediti più una cover pubblicate proprio lo scorso nove maggio. Una serata che i fan del misterioso artista campano, che recentemente si è esibito in un live a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) Sulle note di “Guaglio” ha preso il via davanti aspettatori, l’unico concerto italiano diSnai Siro di. L’artista, dopo un lungo introle, ha iniziato a cantare mantenendo segreta come sempre la sua identità, celando lui e i suoi musicisti dietro uno schermo trasparente dove sono proiettati dei giochi di luce. “Mo’ amma fà ‘o burdel”, aveva promessosui social. E i suoi fan non sono rimasti delusi. Sul palco le hit più famose del suo primo disco, come “Nove Maggio” e “Je te voglio bene Assaje”. Ma anche i brani del suo ultimo album “II”, sei inediti più una cover pubblicate proprio lo scorso nove maggio. Una serata che i fan del misterioso artista campano, che recentemente si è esibito in un live a ...

LuBlue94 : @marperlo1 Beh se non riuscisse, non credo che potrebbe ottenere questi risultati. Non è solo un fenomeno del momen… - afcAle_ssl : RT @HerrrHorst: Sarà che da ragazzino sono stato profondamente influenzato da quel fenomeno chiamato 'cool britannia' ma io gli inglesi pro… - HerrrHorst : Sarà che da ragazzino sono stato profondamente influenzato da quel fenomeno chiamato 'cool britannia' ma io gli ing… - UnoUnodiuno : @LittlePrinceCm8 Ad oggi mi sembra un giocatore senza infamia e senza lode: non cambia la musica. Non ha le carat… - giubossi : @ivan74pa @paololeonardi11 Senti fenomeno dell'antropologia, come spieghi il fatto che io, studiando, adorando la m… -