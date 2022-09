Music Awards sotto la grandine. Arena vuota, scappano tutti (Di sabato 10 settembre 2022) Music Awards 2022 - L'Arena svuotata Dopo neanche due mesi dal Premio Strega 2022, quando Geppi Cucciari si ritrovò tutta sola sul palco mentre il pubblico scappava via per la pioggia battente, la scena si ripete. Solo che stavolta ci troviamo su Rai 1, in prime time, per l’attesissima prima serata dei Music Awards 2022. Un evento in parte inficiato dalle condizioni meteorologiche che, tuttavia, non è stato interrotto, costringendo i conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada a fare buon viso a cattivo gioco e sorridere nonostante l’evidente tensione. Il maltempo ha di fatto rovinato lo spettacolo all’Arena di Verona quando mancava più di mezz’ora alla fine dello show, costringendo il pubblico prima ad aprire gli ombrelli nel tentativo di coprirsi e poi, con ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 settembre 2022)2022 - L'ta Dopo neanche due mesi dal Premio Strega 2022, quando Geppi Cucciari si ritrovò tutta sola sul palco mentre il pubblico scappava via per la pioggia battente, la scena si ripete. Solo che stavolta ci troviamo su Rai 1, in prime time, per l’attesissima prima serata dei2022. Un evento in parte inficiato dalle condizioni meteorologiche che, tuttavia, non è stato interrotto, costringendo i conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada a fare buon viso a cattivo gioco e sorridere nonostante l’evidente tensione. Il maltempo ha di fatto rovinato lo spettacolo all’di Verona quando mancava più di mezz’ora alla fine dello show, costringendo il pubblico prima ad aprire gli ombrelli nel tentativo di coprirsi e poi, con ...

NekOfficial : ???? Giovedì 8 settembre condurrò con Carolina di Domenico dall’Arena di Verona “Speciale Tim Music Awards - DALLA RA… - zazoomblog : “Scappano tutti”. Pubblico in fuga ai Tim Music Awards Carlo Conti e Vanessa Incontrada in difficoltà - #“Scappano… - BITCHYFit : Grandine in diretta ai Tim Music Awards: scappano tutti - m3rygn4gnus : RT @sangioegiusupp: questa sera, 10 settembre ore 20:40 Rai1 appuntamento con i ‘TIM Music Awards’ seconda arena dell’anno! ?? https://t.… - dea_channel : la divina Elodie ammirata ieri sera ai Tim Music Awards ?????????????? -