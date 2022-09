MOVIOLA – Sampdoria-Milan, Leao espulso per doppia ammonizione: salterà il Napoli (Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan rimane in dieci uomini. Nel match contro la Sampdoria, valevole per l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Rafael Leao è stato espulso per doppia ammonizione. Su un cross dalla destra, al quarantasettesimo minuto, il giocatore portoghese si coordina per una rovesciata ma prende in pieno e in faccia Ferrari. ammonizione sacrosanta e secondo giallo inevitabile. Milan in dieci uomini e soprattutto Leao salterà Milan-Napoli di domenica prossima. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ilrimane in dieci uomini. Nel match contro la, valevole per l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Rafaelè statoper. Su un cross dalla destra, al quarantasettesimo minuto, il giocatore portoghese si coordina per una rovesciata ma prende in pieno e in faccia Ferrari.sacrosanta e secondo giallo inevitabile.in dieci uomini e soprattuttodi domenica prossima. SportFace.

