MOVIOLA – Sampdoria-Milan | Giroud è in fuorigioco | annullato gol di De Ketelaere

(Di sabato 10 settembre 2022) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Marassi di Genova i ragazzi di Stefano Pioli trovano la rete dello 0-2 con il primo gol in rossonero di Deche sfrutta alla perfezione l’uscita a vuoto di Audero e con la spalla deposita la palla in rete. Ma l’azione è viziata da undiche non tocca la palla ma sicuramente interferisce nell’azione sbilanciando il difensore della. Fabbri viene richiamato al Var e decide di annullare al gol, la posizione dell’attaccante francese è attiva. Gol, decisione giusta. SportFace.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: Sampdoria Milan L'episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Michael Fabbri.