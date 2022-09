Mostra Venezia, Yeman Crippa: “In Italia accolto benissimo, mai problemi di razzismo” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “In Italia mi sono sentito totalmente accolto. Sono arrivato da piccolo, ma mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno di scuola, quando ricordo che i miei compagni mi hanno accolto con un cartello di benvenuto. Anche nell’atletica non ho mai avuto problemi, e spero che nel futuro i miei figli non dovranno più averne così come i figli di tutti gli stranieri che arrivano in questo Paese”. A dirlo all’Adnkronos, intervistato alla Mostra di Venezia ospite presso lo stand del quotidiano ‘La Ragione’, è il campione Italiano di origine etiope Yeman Crippa, mezzofondista detentore del record europeo dei 5 km e primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 metri piani e della mezza maratona. “Sono un ragazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Inmi sono sentito totalmente. Sono arrivato da piccolo, ma mi sono trovatofin dal primo giorno di scuola, quando ricordo che i miei compagni mi hannocon un cartello di benvenuto. Anche nell’atletica non ho mai avuto, e spero che nel futuro i miei figli non dovranno più averne così come i figli di tutti gli stranieri che arrivano in questo Paese”. A dirlo all’Adnkronos, intervistato alladiospite presso lo stand del quotidiano ‘La Ragione’, è il campioneno di origine etiope, mezzofondista detentore del record europeo dei 5 km e primatista nazionale dei 3000, 5000, 10000 metri piani e della mezza maratona. “Sono un ragazzo ...

