**Mostra Venezia: Borghi, 'The Hanging Sun mi sembra un miracolo del cinema'** (Di sabato 10 settembre 2022) Venezia, 10 set. (Adnkronos) - "Ad un certo punto, ho pensato che non lo avremmo mai fatto. Per questo quando sono arrivato sul set, e ho capito che lo stavamo davvero facendo, con questo cast, con questo livello tecnico, mi è sembrato un miracolo del cinema". Così Alessandro Borghi presenta, alla 79ma Mostra del cinema di Venezia, il suo ultimo film 'The Hanging Sun - Sole di Mezzanotte', diretto da Francesco Carrozzini per Sky Original e prodotto da Cattleya, Groenlandia e Sky e presentato al Lido oggi come film di chiusura Fuori Concorso. Il film, il primo prodotto da Sky Studios per Sky Original, è un thriller noir con una produzione internazionale scritto da Stefano Bises e basato sul best seller di Jo Nesbo 'Sole di Mezzanotte'. Siamo nel cuore ...

