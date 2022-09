Mostra del Cinema di Venezia, diretta, la serata finale. A Colin Farrel la Coppa Volpi (Di sabato 10 settembre 2022) Mostra del Cinema di Venezia , serata finale della 79a edizione. Ecco i favoriti. Khers Nist, dramma autobiografico con Jafar Panahi protagonista, che qui dirige un film da remoto perché in esilio, è ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022)deldidella 79a edizione. Ecco i favoriti. Khers Nist, dramma autobiografico con Jafar Panahi protagonista, che qui dirige un film da remoto perché in esilio, è ...

lucianonobili : Alla Mostra del Cinema a Venezia non è sfilato sul red carpet il maestro #Panahi perché in carcere per aver violato… - Link4Universe : La mappa sotto mostra quanti giorni di caldo in più ci sono all'anno rispetto alla media passata. La maggior parte… - gualtierieurope : Contento di inaugurare, dopo 10 anni, il museo #LaVaccheria all’Eur con la mostra di #AndyWarhol e tante opere di a… - camiziani : E adesso mostra del cinema ?????? - davidefent : RT @Sulivi: Vera Gemma dedica il premio come miglior attrice per #Vera - per cui vincono anche Tizza Covi e Frimmel per la regia - al padre… -