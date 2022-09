Montagna Spaccata: proroga ordinanza di interdizione traffico veicolare (Di sabato 10 settembre 2022) ???????? ???????? – Il tratto stradale che collega Pozzuoli con Quarto, per tutti conosciuto come “Montagna Spaccata“, é stato interdetto al traffico veicolare dalle ore 0,00 del 5.09.2022 alle ore 24,00 del 11.09.2022, al fine di consentire la realizzazione delle opere di illuminazione. L’idea di illuminare il sito, nasce da un’esperienza personale vissuta dall’arch. Mauro di Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 10 settembre 2022) ???????? ???????? – Il tratto stradale che collega Pozzuoli con Quarto, per tutti conosciuto come ““, é stato interdetto aldalle ore 0,00 del 5.09.2022 alle ore 24,00 del 11.09.2022, al fine di consentire la realizzazione delle opere di illuminazione. L’idea di illuminare il sito, nasce da un’esperienza personale vissuta dall’arch. Mauro di Il Blog di Giò.

NapoliToday : #Cronaca #Pozzuoli Montagna Spaccata illuminata, il sindaco: 'E' uno splendore'/VIDEO - puntomagazine : Chiuso il tratto di #MontagnaSpaccata a #Pozzuoli per consentire le operazioni di pulizia della della sede stradale… - Pozzuoli21 : Ecco la Montagna Spaccata illuminata: domani chiuderà di nuovo per sei ore - Pozzuoli21 : Montagna Spaccata illuminata: strada chiusa un giorno in più per i lavori - slampuncake : also la Montagna Spaccata di Gaeta, letteralmente ci si passa dentro e si trova l'impronta di un marinaio turco mis… -