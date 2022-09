Mondiali ciclismo 2022, la preselezione dell’Italia maschile (Di sabato 10 settembre 2022) Finalmente è stata resa nota anche la preselezione dell’Italia per i Mondiali di ciclismo australiani di Wollongong. Il CT Daniele Bennati ha scelto tredici corridori che lunedì diventeranno dieci, ovvero gli otto partecipanti alla prova in linea più due riserve che saranno comunque presenti alla trasferta. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022, le convocate della Nazionale Italiana Mondiali ciclismo 2022, i nomi della Nazionale dell’Italia per la prova in linea maschile La squadra è al momento formata da Alberto Bettiol, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin su tutti e completata poi da Samuele Battistella, Nicola Conci, Vincenzo Albanese, Alessandro Covi, Andrea Bagioli, Filippo ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 10 settembre 2022) Finalmente è stata resa nota anche laper idiaustraliani di Wollongong. Il CT Daniele Bennati ha scelto tredici corridori che lunedì diventeranno dieci, ovvero gli otto partecipanti alla prova in linea più due riserve che saranno comunque presenti alla trasferta. LEGGI ANCHE:, le convocate della Nazionale Italiana, i nomi della Nazionaleper la prova in lineaLa squadra è al momento formata da Alberto Bettiol, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin su tutti e completata poi da Samuele Battistella, Nicola Conci, Vincenzo Albanese, Alessandro Covi, Andrea Bagioli, Filippo ...

