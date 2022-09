Million Day oggi 10 settembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 settembre 2022)Day estrazioni disabato 10. Anche, di sabato e penultimo giorno della settimana, torna il classico e imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati dei giochi ad estrazione con il concorso delDay. Anche, sabato 10in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di sabato 10è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 disu questa pagina per conoscere i cinque...