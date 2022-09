Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali: l’impatto a bilancio (Di sabato 10 settembre 2022) Ora è ufficiale: Sandro Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2027, con aumento dell’ingaggio per il centrocampista ex Brescia. “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027”, si legge nella nota pubblicata nella serata di ieri dal club rossonero sul proprio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Ora è: Sandroha rinnovato il suo contratto con ilfino al 2027, con aumento dell’ingaggio per il centrocampista ex Brescia. “ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandrofino al 30 giugno 2027”, si legge nella nota pubblicata nella serata di ieri dal club rossonero sul proprio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

