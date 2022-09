Milan, Tonali: 'Dimostrato perché abbiamo vinto l'anno scorso, l'espulsione di Leao ha complicato...' (Di sabato 10 settembre 2022) Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Diciamo che è la più... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Il centrocampista del, Sandro, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Diciamo che è la più...

AntoVitiello : ?? Sandro #Tonali è appena arrivato in sede per rinnovare il contratto con il #Milan ??? fino al 2027 - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro #Tonali fino al 30 giugno 2027 - AntoVitiello : ?? #Tonali dopo il rinnovo: 'Sono molto felice, sapete quanto senta i nostri colori sulla pelle. Insieme per grandi… - Reb_1997 : RT @FraNasato: Tonali a Sky Sport: “Oggi tutta la squadra ha preso le ultime riserve di energie che aveva e le ha messe in campo” #Milan - apetrazzuolo : MILAN - Tonali: 'Abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da battere' -