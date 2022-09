Milan, Tonali: «Abbiamo dato tutto, se vinciamo così faremo strada» (Di sabato 10 settembre 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossonerti in casa della Sampdoria: le dichiarazioni Sandro Tonali è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sampdoria-Milan. LE PAROLE – «La partita di oggi dà una carica incredibile. Meglio vincere una partita così che segnare e avere un altro risultato. Siamo felici per aver dato tutto e aver fatto una grande partita. Queste sono partite sporche. Nel secondo tempo è stata la frazione con meno passaggi precisi in due anni. Ma se riusciamo a vincere così possiamo fare tanta strada. Con Pioli Abbiamo un bellissimo rapporto, è il terzo anno. Oggi ci siamo dati una mano tutti anche con i subentrati. Non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Sandro, centrocampista del, ha parlato dopo la vittoria dei rossonerti in casa della Sampdoria: le dichiarazioni Sandroè stato intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sampdoria-. LE PAROLE – «La partita di oggi dà una carica incredibile. Meglio vincere una partitache segnare e avere un altro risultato. Siamo felici per avere aver fatto una grande partita. Queste sono partite sporche. Nel secondo tempo è stata la frazione con meno passaggi precisi in due anni. Ma se riusciamo a vincerepossiamo fare tanta. Con Pioliun bellissimo rapporto, è il terzo anno. Oggi ci siamo dati una mano tutti anche con i subentrati. Non ...

