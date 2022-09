Milan | Pioli | «Vittoria voluta | grande lotta dopo l’espulsione»

(Di sabato 10 settembre 2022), il tecnico Stefanoha analizzato ladella formazione rossonera contro la Sampdoria: le dichiarazioni Stefanoè stato intervistato dai microfoni di SkySampdoria-. TONALI – «E’ un giocatore importante. Lui non ha mai smesso di credere nelle sue qualità ed è diventato un centrocampista completo. Ma sa che può fare ancora di più. Il rinnovo è meritato, lui si sente dentro tutto e lo porta sul campo».– «E’ importante perché è stata unasofferta e. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, potevamo fare più gol.ci ha creato un po’ di difficoltà, ma i ragazzi hannoto e abbiamo portato a casa una ...

La squadra dinon ci sta e nonostante l'inferiorità numerica si riversa nella metà campo doriana. Al 67'di nuovo in vantaggio con la rete di Giroud su calcio di rigore assegnato per un ......5 : lettura sbagliata su Gabbiadini che va al tiro nel finale e fa tremare il. Può fare ...6,5 : ottima la gestione nel secondo tempo quando la squadra rimane in 10. Questi ottenuti contro ...Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria. "La partita di oggi ti dà una carica incredibile, meglio vincere ...Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato ai microfoni di Sky Sport sull’assenza di Leao contro il Napoli: “Leao e Osimhen assenti domenica, chi ci perde ...