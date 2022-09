Milan, Pioli: “È il momento di Origi, su Rebic…” (Di sabato 10 settembre 2022) Pioli Milan- Lavoro intenso per il Milan, domani i Rossoneri scenderanno in campo contro la Sampdoria, alle ore 20:45. Alla vigilia della gara valida per la sesta giornata di Serie A, Stefano Pioli, ha svolto la conferenza stampa. Domani i Rossoneri sfideranno la Sampdoria, alle ore 20:45, e puntano a tornare a vincere lontano dalle mura di San Siro. Ecco di seguito, le parole del mister Toscano: Sulla Sampdoria: “Troveremo un avversario solido con una buona identità e motivatissimo che arriva da una sconfitta e le sconfitte portano ancora più attenzione. Sappiamo cosa ci aspetta”. Su Divock Origi: “Può essere titolare? Penso di sì perché sta meglio e ha avuto minutaggio e continuità di allenamento. Ha bisogno di giocare”. Sull’atteggiamento da mostrare: “Sono ancora poche le partite per determinare ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Lavoro intenso per il, domani i Rossoneri scenderanno in campo contro la Sampdoria, alle ore 20:45. Alla vigilia della gara valida per la sesta giornata di Serie A, Stefano, ha svolto la conferenza stampa. Domani i Rossoneri sfideranno la Sampdoria, alle ore 20:45, e puntano a tornare a vincere lontano dalle mura di San Siro. Ecco di seguito, le parole del mister Toscano: Sulla Sampdoria: “Troveremo un avversario solido con una buona identità e motivatissimo che arriva da una sconfitta e le sconfitte portano ancora più attenzione. Sappiamo cosa ci aspetta”. Su Divock: “Può essere titolare? Penso di sì perché sta meglio e ha avuto minutaggio e continuità di allenamento. Ha bisogno di giocare”. Sull’atteggiamento da mostrare: “Sono ancora poche le partite per determinare ...

