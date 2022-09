Mercato della Terra del Sannio torna domenica a Piazza Risorgimento (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – torna domenica 18 Settembre 2022, dalle 9.00 alle 13.00, nell’area mercatale di Piazza Risorgimento a Benevento, il Mercato della Terra del Sannio organizzato dalla condotta Slow Food del capoluogo beneventano. Incontreremo i produttori che hanno sposato la filosofia del “buono, pulito e giusto” secondo Slow Food, i “custodi della biodiversità”, ascolteremo i loro racconti e assaggeremo le produzioni locali, ottenute con processi artigianali tradizionali e nel rispetto della stagionalità, con una forte attenzione all’ambiente. Ad arricchire il programma di questa edizione – la prima dopo la pausa estiva –, la Festa della Smielatura organizzata in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –18 Settembre 2022, dalle 9.00 alle 13.00, nell’area mercatale dia Benevento, ildelorganizzato dalla condotta Slow Food del capoluogo beneventano. Incontreremo i produttori che hanno sposato la filosofia del “buono, pulito e giusto” secondo Slow Food, i “custodibiodiversità”, ascolteremo i loro racconti e assaggeremo le produzioni locali, ottenute con processi artigianali tradizionali e nel rispettostagionalità, con una forte attenzione all’ambiente. Ad arricchire il programma di questa edizione – la prima dopo la pausa estiva –, la FestaSmielatura organizzata in ...

rtl1025 : ???'In un mercato in cui è assicurata la legalità non possono esistere sottopagati. In quello che voglia prosperare… - gparagone : Riprendiamo il senso della Costituzione. Riprendiamo la trama di un Paese che in nostri nonni ci avevano consegnat… - marcofurfaro : 3 motivi per legalizzare la coltivazione della #cannabis: 1. Togliere alle mafie un mercato da almeno 6 miliardi d… - UngerAcademy : Guarda il nostro resoconto dei movimenti di mercato della settimana! Un assaggio: ??Natural Gas in calo! ??Rimba… - diegographics27 : Il mercato della Juve è stato fenomen... -