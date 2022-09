Mental coach | 4 frasi da ripetere per ritrovare concentrazione e motivazione | risultati forti

StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Vlahovic, l’inquieto del gol. Il mental coach dei big per dribblare lo stress ?? - GiancaGentile : Sembra che @F_Molinari sia molto più consistente rispetto ad inizio stagione. Oltre ad aver sistemato qualcosa sull… - salpaladino : RT @tuttosport: #Vlahovic, l’inquieto del gol. Il mental coach dei big per dribblare lo stress ?? - tuttosport : #Vlahovic, l’inquieto del gol. Il mental coach dei big per dribblare lo stress ?? - AlbeNespoli : @Sinaloa_Cowboys @gianpaolomartel mitico Beck, si balocca coi numeri come fossero mattoncini lego, alterna entusia… -

Tuttosport

Me l'ha insegnato la mia'. Ha detto che questo oro ha un valore speciale. 'Mi sono dedicato questa medaglia per i tanti sacrifici che ho fatto. Penso, e lo spero, che sarà solo una delle ...In Norvegia mi ha aiutato anche unche mi ha insegnato fin da giovane che non è necessariamente in campo che si combatte, ma piuttosto nella vita. Se fai le cose giuste ogni giorno per ... Vlahovic, l’inquieto del gol. Il mental coach dei big per dribblare lo stress L’ansia di segnare a tutti i costi si è rivelata troppe volte controproducente: Dusan ha la smania di dimostrare sempre qualcosa ma la Juve crede in lui ...Un successo la terza serata di “Sportivamente - Il Festival dei Libri Sportivi”, ieri sera a Varese. Ospiti il coach per antonomasia del basket italiano e la mental coach "responsabile" del successo d ...