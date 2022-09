Meno elettricità nelle ore di punta e contatori ‘limitati’ da remoto: ecco il piano di Bruxelles per combattere il caro energia (Di sabato 10 settembre 2022) Ridurre la potenza dei contatori nelle case nelle ore diurne per abbattere il consumo di elettricità di alMeno il 5% nei momenti di picco dei consumi. È questa la strategia europea secondo quanto si legge nelle conclusioni del vertice di venerdì tra i ministri dell’Ue in cui viene chiesto alla Commissione di preparare un piano di riduzione dei consumi. Ad anticiparlo è Il Messaggero, secondo cui da Bruxelles si è già optato per un razionamento della luce obbligatorio, mentre quello del gas rimarrà volontario. Disposizioni contenute nella bozza preparata da Palazzo Berlaymont e alle quali le 27 cancellerie europee, una volta entrata in vigore, dovranno necessariamente adeguarsi. Il limite all’erogazione di energia elettrica sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Ridurre la potenza deicaseore diurne per abbattere il consumo didi alil 5% nei momenti di picco dei consumi. È questa la strategia europea secondo quanto si leggeconclusioni del vertice di venerdì tra i ministri dell’Ue in cui viene chiesto alla Commissione di preparare undi riduzione dei consumi. Ad anticiparlo è Il Messaggero, secondo cui dasi è già optato per un razionamento della luce obbligatorio, mentre quello del gas rimarrà volontario. Disposizioni contenute nella bozza preparata da Palazzo Berlaymont e alle quali le 27 cancellerie europee, una volta entrata in vigore, dovranno necessariamente adeguarsi. Il limite all’erogazione dielettrica sarà ...

