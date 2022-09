Meloni | «Gli interessi degli italiani prioritari su tutto | il 15 sarò in aula per il decreto Aiuti» video

(Di sabato 10 settembre 2022) «Giovedì 15 settembreal mio posto in Parlamento per discutere del “”, delle disponibilità economiche per sostenere glie di quello che è necessario fare per risolvere le emergenze della nazione»: in una giornata in cui è stata impegnata nel consueto un tour elettorale serratissimo, con appuntamenti in piazza a Trento, Bolzano e Mestre, Giorgiaha fatto sapere che per lei c’è comunque qualcosa di preminente anche rispetto a «una campagna elettorale importante e decisiva come questa». «Perché – ha chiarito – difendere gliha la priorità su». L’impegno diper la conversione delLa leader di FdI, in una ...

LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - serracchiani : Indovinate chi ha rotto unità europea e affermato che il tetto al prezzo del gas sarebbe una sanzione alla Russia?… - lauraboldrini : #Orban, amico di Salvini e Meloni, blocca il #pricecap Ue del gas. #Putin esulta e spera che anche i suoi alleati… - FratellidItalia : RT @tempoweb: 'Così vi siete ridotti?' #Meloni disintegra gli 'infiltrati' rossi al comizio #fdi #migranti #sinistra #trento #10settembre #… - MatteoPugliese : Anche l’esercito spagnolo addestra gli ucraini, l’Italia cosa aspetta? Cosa farà Meloni se vincerà? Alleata con il… -

Giorgiadi Vox ve la ricordate E che era se non un discorso più di odio e divisivo 'Proprio Giorgia ...della rabbia la pensiamo come i partigiani e per dirla alla Gramsci `odiamo solo...TRENTO. Se è vero che Giorgiaè saldamente in testa ai sondaggi condotti fraelettori italiani ciò non toglie che ci sia una parte consistente dell'Italia che teme la sua ascesa. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto ...Gas, Meloni: “Riportare a casa sistema approvvigionamento”. “Sul gas non c’è stata in Italia e in Europa una politica di approvvigionamento negli ultimi 10 anni. Lo ha detto la leader di Fratelli d’It ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi « Strillate, strillate, ch ...