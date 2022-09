Meloni a Trento ridicolizza i contestatori rossi | “Ridotti a difendere gli interessi di Soros” video

(Di sabato 10 settembre 2022) “Sapete qual è ragione per la quale c’è tutto questo odio, questa cattiveria e violenza, tutti questi insulti nei nostri confronti? E’ molto semplice: non hanno molti argomenti, ma aggiungo un’altra cosa. Vi hanno sempre detto che la sinistra ha in Italia un’egemonia culturale ma non è vero. La sinistra ha un’egemonia di potere e oggi è terrorizzata la sinistra di perdere quell’egemonia, l’unica cosa che gli è rimasta e ha soffocato questa Nazione…”. Lo ha detto Giorgiaal comizio elettorale a. LEGGI ANCHE Laa "Chi": «Sono una combattente e non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia» Lavince la sfida dei social. Letta flop, Calenda e Conte aumentano i click insultando l'avversaria ”Non ci facciamo spaventare, nè intimidire, ma mi sembra il risultato di una campagna ...

Lo ha detto Giorgiain diretta daper un comizio elettorale, facendo riferimento alle minacce di morte, ricevute in Trentino e firmate dalle 'Nuove - Br Tn'. ''Non ci facciamo ...Lo ha detto Giorgiain diretta daper un comizio elettorale, facendo riferimento alle minacce di morte, ricevute in Trentino e firmate dalle 'Nuove - Br Tn'. 'Non ci facciamo spaventare,...«Abbiamo sempre difeso l'autonomia, soprattutto in questi territori, quello che manca invece è uno Stato centrale più efficiente» ha affermato la leader di Fdi ...«Abbiamo sempre difeso l'autonomia, soprattutto in questi territori, quello che manca invece è uno Stato centrale più efficiente» ha affermato rispondendo alle domande dei cronisti ...