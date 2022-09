«Meghan non è gradita»: l’indiscrezione della stampa britannica sulla telefonata di Carlo a Harry (Di sabato 10 settembre 2022) Sarebbe stato personalmente Carlo a fermare l’arrivo di Megham Markle a Balmoral, che nelle concitate ore prima della conferma del decesso, quando si rincorrevano le notizie sullo stato di salute della Regina, era invece data in partenza con il marito Harry alla volta della Scozia. l’indiscrezione è riportata dalla stampa britannica, sulla quale sono anche trapelate notizie rispetto al fatto che la vera causa della morte di Elisabetta sarebbe stata una caduta, probabilmente su un tappeto. «Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste», sono le parole di una «fonte» riportate dal Sun. La ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Sarebbe stato personalmentea fermare l’arrivo di Megham Markle a Balmoral, che nelle concitate ore primaconferma del decesso, quando si rincorrevano le notizie sullo stato di saluteRegina, era invece data in partenza con il maritoalla voltaScozia.è riportata dallaquale sono anche trapelate notizie rispetto al fatto che la vera causamorte di Elisabetta sarebbe stata una caduta, probabilmente su un tappeto. «ha detto ache non era giusto o appropriato chefosse a Balmoral in un momento così profondamente triste», sono le parole di una «fonte» riportate dal Sun. La ...

Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - Agenzia_Ansa : Harry senza Meghan dalla nonna a Balmoral. Il ribelle di casa Windsor stavolta non manca l'appuntamento… - rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - EdemiodOrteip : Re Carlo ha vietato a Harry di portare Meghan Markle a Balmoral dalla Regina: «Non è la benvenuta». È di famiglia l… - FebyTH : RT @Ari_LDABandana: #lavitaindiretta Trovo ingiusto questo servizio su Meghan, perché non parlate anche di Kate che non ci stava? Sempre a… -