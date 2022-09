Matteo Renzi attacco duro a Conte: “Si vergogni non pensa alle imprese” (Di sabato 10 settembre 2022) Matteo Renzi non le manda a dire, parole di fuoco verso il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte.Accusati di nono voler aiutare nell’immediato le imprese che stanno soffrendo per colpa della crisi. “I 5 Stelle fanno ostruzionismo contro le imprese” Il succo della discussione, passa per il Decreto Aiuti, il comportamento adottato dai 5 stelle non è andato giù a Matteo Renzi.Il Decreto Aiuti prevedo la distribuzione di miliardi per imprese e famiglie, ma secondo il leader di Italia Viva, Conte e tutto il movimento 5 stelle hanno creato una situazione di stallo.Un blocco creato di proposito per cercare di salire nei sondaggi. “Deve vergognarsi per quello che sta facendo il M5S in Parlamento. Sono disponibili a bloccare le misure ... Leggi su vivendopalermo.news (Di sabato 10 settembre 2022)non le manda a dire, parole di fuoco verso il Movimento 5 Stelle e Giuseppe.Accusati di nono voler aiutare nell’immediato leche stanno soffrendo per colpa della crisi. “I 5 Stelle fanno ostruzionismo contro le” Il succo della discussione, passa per il Decreto Aiuti, il comportamento adottato dai 5 stelle non è andato giù a.Il Decreto Aiuti prevedo la distribuzione di miliardi pere famiglie, ma secondo il leader di Italia Viva,e tutto il movimento 5 stelle hanno creato una situazione di stallo.Un blocco creato di proposito per cercare di salire nei sondaggi. “Deve vergognarsi per quello che sta facendo il M5S in Parlamento. Sono disponibili a bloccare le misure ...

AndreaVenanzoni : Carlo Calenda: serve uno scostamento di bilancio. Matteo Renzi: no allo scostamento di bilancio - Linkiesta : Il voto utile è quello al #Terzopolo per avere #Draghi al governo e non #Meloni, dice @matteorenzi |… - Mov5Stelle : Se anche tu non vuoi più vedere Matteo Renzi in Parlamento, sostieni il nostro progetto. Dona qui:… - DPergolizzi : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Le foto di #Conte con la gente che mostra la tessera del reddito di cittadinanza? È cliente… - MaraB710413 : RT @ardigiorgio: Matteo Renzi, un’altra cosa -