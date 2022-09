Maria Laura del Belgio si è sposata: ecco il beauty look per il royal wedding (Di sabato 10 settembre 2022) Il beauty look da sposa della principessa Maria Laura del Belgio (Getty) Sogno d’amore coronato. Maria Laura del Belgio ha detto sì. La royal girl belga, figlia della principessa Astrid e nipote del re Alberto II, ha sposato il suo William Isvy, fidanzato franco-britannico con cui fa coppia fissa da anni. I due si sono promessi amore eterno con una doppia cerimonia a Bruxelles. Prima con rito civile al municipio della città, poi con cerimonia religiosa nella cattedrale di San Michele e Santa Gudula. Il loro è il primo royal wedding del 2022. E gli occhi non potevano essere che per lei, la princess sposa. Apparsa, in entrambe le cerimonie, con un look semplice ma elegante al tempo ... Leggi su amica (Di sabato 10 settembre 2022) Ilda sposa della principessadel(Getty) Sogno d’amore coronato.delha detto sì. Lagirl belga, figlia della principessa Astrid e nipote del re Alberto II, ha sposato il suo William Isvy, fidanzato franco-britannico con cui fa coppia fissa da anni. I due si sono promessi amore eterno con una doppia cerimonia a Bruxelles. Prima con rito civile al municipio della città, poi con cerimonia religiosa nella cattedrale di San Michele e Santa Gudula. Il loro è il primodel 2022. E gli occhi non potevano essere che per lei, la princess sposa. Apparsa, in entrambe le cerimonie, con unsemplice ma elegante al tempo ...

Laura_Blixen : RT @Etruria72: @Maria_Falsetta Non votando nessun partito di quelli che hanno appoggiato il governo Draghi, compreso FDI! - lollertrap : @europaverde_it vorrei votarvi per il senato circoscrizione sardegna 01 ma non trovo nulla sui vostri candidati Gio… - Laura_861975 : @ciroizzo3 @CasaLettori @Maria_AnnaPatti @POKI33847251 Bellissima sia la citazione che la foto. Grazie Ciro, buon sabato ???? - _maria_laura_v : @LaBiaBi11 @pentulacanis Per non parlare della coprofagia ????? - pentulacanis : @LaBiaBi11 @_maria_laura_v 'madre natura è una stronza' -