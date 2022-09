Mara Venier | la confessione è lacerante | la presentatrice devastata dall’atroce situazione

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 10 settembre 2022) Recentissimamente,ha aperto il suo cuore nel racconto di uno straziante dramma. In passato, la nota conduttrice televisiva ha affrontato unaai limiti della tragedia, come rivelato da lei stessa durante il corso di un’intervista La nota settantunenne veneziana ha sposato il suo attuale marito Nicola Carraro nel giugno del 2006. Il produttore cinematografico e latv sono uniti da un sentimento sincero, come testimoniano le belle parole spese reciprocamente dai due in più occasioni. Un’altra prova del loro amore l’abbiamo grazie ai social network, dove spesso e volentieri la coppia si rende protagonista di simpatici siparietti legati alla vita di tutti i giorni.(Websource)Nel passato della, ...