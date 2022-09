Mara Venier da record: pronto il ritorno a Domenica In (Di sabato 10 settembre 2022) La conduttrice veneta pronta al gran ritorno con Domenica In: dati straordinari per Mara Venier 30, 14, 5: non sono numeri a caso, ma sono le cifre che caratterizzeranno la stagione 2022/2023 di Domenica In, lo storico contenitore di Rai1, che torna in onda, dagli studi Fabrizio Frizzi di Via Nomentana, a partire da Domenica 11 settembre. Trenta, infatti, sono gli anni di carriera di Mara Venier, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno, quando condurrà, per la quinta consecutiva, uno dei programmi più amati dagli italiani. E la sua sarà la quattordicesima volta alla guida di Domenica In, un record assoluto nella storia di questa pagina della tv. Ci sono tutte le premesse, insomma, per nuovi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022) La conduttrice veneta pronta al granconIn: dati straordinari per30, 14, 5: non sono numeri a caso, ma sono le cifre che caratterizzeranno la stagione 2022/2023 diIn, lo storico contenitore di Rai1, che torna in onda, dagli studi Fabrizio Frizzi di Via Nomentana, a partire da11 settembre. Trenta, infatti, sono gli anni di carriera di, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno, quando condurrà, per la quinta consecutiva, uno dei programmi più amati dagli italiani. E la sua sarà la quattordicesima volta alla guida diIn, unassoluto nella storia di questa pagina della tv. Ci sono tutte le premesse, insomma, per nuovi ...

