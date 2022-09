Manuel Bortuzzo difende la fidanzata e lascia tutti senza parole (Di sabato 10 settembre 2022) Bisogna dare atto a Manuel Bortuzzo che da quando ha concluso il Grande Fratello Vip i suoi comportamenti sono riusciti spesso a lasciarsi senza parole. Iniziando da quando lasciò il tanto declamato amore della sua vita Lulù Selassié nemmeno un mese dopo esser usciti dalla casa con un comunicato stampa, per finire con la difesa di oggi della sua fidanzata, laddove l’indignazione è avvertibile ovunque e da chiunque. La nuova fidanzata del gieffino, la tik toker Angelica Benevieri, è riuscita a scatenare una polemica di dimensioni ragguardevoli dopo la scoperta di un video compromettente che ha girato quando era giovane. Scopriamo di che cosa si tratta. Angelica Benevieri sotto accusa: “arrogante, superficiale e presuntuosa” Da qualche tempo il nuotatore si è fidanzato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 10 settembre 2022) Bisogna dare atto ache da quando ha concluso il Grande Fratello Vip i suoi comportamenti sono riusciti spesso arsi. Iniziando da quando lasciò il tanto declamato amore della sua vita Lulù Selassié nemmeno un mese dopo esser usciti dalla casa con un comunicato stampa, per finire con la difesa di oggi della sua, laddove l’indignazione è avvertibile ovunque e da chiunque. La nuovadel gieffino, la tik toker Angelica Benevieri, è riuscita a scatenare una polemica di dimensioni ragguardevoli dopo la scoperta di un video compromettente che ha girato quando era giovane. Scopriamo di che cosa si tratta. Angelica Benevieri sotto accusa: “arrogante, superficiale e presuntuosa” Da qualche tempo il nuotatore si è fidanzato ...

