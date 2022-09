“Mamma sembri una ragazzina”: Romina Pierdomenico mostra a tutti sua madre (Di sabato 10 settembre 2022) “Mamma sembri una ragazzina”: Romina Pierdomenico ha condiviso uno scatto in cui si mostra insieme a sua madre. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Romina Pierdomenico grazie alla sua presenza sul piccolo schermo. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Partecipa infatti nel 2012 a Miss L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 settembre 2022) “una”:ha condiviso uno scatto in cui siinsieme a sua. In questi anni abbiamo avuto modo di conosceregrazie alla sua presenza sul piccolo schermo. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Partecipa infatti nel 2012 a Miss L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GibelliTiziana : @GianpieroScanu Mi sembri mia mamma che ricominciò a fumare dopo 30 anni che aveva smesso “per colpa dei dibattiti… - uokylulli : @junginkgo Stai benissimo invece, sembri proprio la mamma che leggo sempre. Genuina e attenta! ??Buone letture - hugmenaliii : “smettila con questi tic sembri un mostro” quanto ti voglio bene mamma ???? - B3TTERTH4NM3 : vi giuro tipo una settimana fa ero al mare e avevo un vestito, di sera vado in spiaggia per fare i video mega fighi… - murena_la : @toselluc Mamma mia che trauma i tuoi ultimi 3 giorni Luca. Mi dispiace ma non mi sembri una di quelle persone isteriche per fortuna. -