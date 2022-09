Mamma licenziata per aver chiesto congedo: scoppia il caso (Di sabato 10 settembre 2022) Bufera sulla nota azienda di cioccolato e gelati Venchi dopo che una donna ha denunciato, tramite il sindacato, di essere stata licenziata su due piedi dopo aver chiesto un congedo parentale. La vicenda, ricostruita dal “Corriere Fiorentino”, ha fatto esplodere il caso a Firenze, con la 37enne che avrebbe ricevuto il no da parte dell’azienda per il permesso di lavoro e successivamente sarebbe stata cacciata senza alcun preavviso né, tantomeno, pregressi richiami disciplinari che avrebbero potuto giustificare il licenziamento in tronco. Chiede congedo, l’azienda la licenzia Secondo quanto ricostruito dal Corriere Alekxandra Bullari, 37enne dipendente della nota azienda Venchi nel negozia della stazione di Santa Maria Novellla a Firenze, avrebbe richiesto il ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Bufera sulla nota azienda di cioccolato e gelati Venchi dopo che una donna ha denunciato, tramite il sindacato, di essere statasu due piedi dopounparentale. La vicenda, ricostruita dal “Corriere Fiorentino”, ha fatto esplodere ila Firenze, con la 37enne che avrebbe ricevuto il no da parte dell’azienda per il permesso di lavoro e successivamente sarebbe stata cacciata senza alcun preavviso né, tantomeno, pregressi richiami disciplinari che avrebbero potuto giustificare il licenziamento in tronco. Chiede, l’azienda la licenzia Secondo quanto ricostruito dal Corriere Alekxandra Bullari, 37enne dipendente della nota azienda Venchi nel negozia della stazione di Santa Maria Novellla a Firenze, avrebbe riil ...

lucanewni : Essere mamme in Italia è un grande problema, che ingiustizia! - AnnaritaNinni : La Cgil contro la cioccolateria Venchi: 'Giovane madre licenziata per aver chiesto un congedo parentale' - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Mamma licenziata per un congedo» La Cgil accusa la cioccolateria Venchi - lacittanews : La Venchi, nota azienda di cioccolato e gelati, è finita nell’occhio del ciclone. La Filcams Cgil l’accusa, infatti… - albertolupini : Firenze, Cgil contro Venchi: “Licenziata una mamma per un congedo” -