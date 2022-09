Maddalena Corvaglia senza vestiti | clamoroso in tv | lo spogliarello da togliere il fiato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) Sfidasu Rai 2. Lunedì 12 settembre Mara Maionchi condurrà il programma Nudi per la vita, in cui due squadre, una femminile e una maschile, si sfideranno a colpa di show. Spettacoli che dovranno però concludersi con uno. Si tratta della prima produzione Rai nella nuova fascia orizzontale dell'intrattenimento diretta da Stefano Coletta. Il format, già in onda in Germania e fin dal 2017 in Gran Bretagna, vedrà i concorrenti allenarsi per un'intera settimana prima della sfida finale. Tra i protagonisti delle sei giornate di prove condi fronte al pubblico, il cantautore Memo Remigi ma anche il lunare napoletano Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Elisabetta Gregoraci,, l'attrice Corinne Clery e Alessandra Mussolini. ...